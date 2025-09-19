’Il Rumore del Lutto’: "Il Festival del dialogo sulla vita e la morte"

Torna a partire dal 27 settembre, fino al 9 novembre ’Il Rumore del Lutto festival’, la rassegna culturale dedicata alla Death Education. Reggio Emilia sarà tra la città che ospiterà alcune delle iniziative in programma, che sono state presentate nella sede di Onoranze Funebri della Croce Verde, uno dei principali partner dell’evento. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il festival è organizzato da Segnali di Vita Aps, sotto la direzione dei due ideatori Maria Angela Gelati e Marco Pipitone: "Era il giorno dei defunti e ci siamo detti che bisognasse portare questa ricorrenza, che siamo abituati a celebrare nei luoghi deputati, anche all’interno della città, tra i vivi. Abbiamo riflettuto per capire come fare dal punto di vista culturale, e a partire dal 2007 sono nate le prime iniziative", racconta Pipitone.

Il festival ha tra gli obiettivi quello di favorire il dialogo e la riflessione sulla vita e sulla morte, attraverso il colloquio interdisciplinare e trasversale tra differenti ambiti.

Il tema di quest’anno è l’Invisibile. Una scelta che Gelati spiega così: "Per noi l’invisibile non è un’assenza, ma una forma diversa di presenza, uno spazio fragile, ma potente. È una dimensione intima del nostro sentire, che tocca quelle corde sottili che sono appunto invisibili, come la memoria, il ricordo o le emozioni". Oltre 70 gli eventi previsti in diverse città del nord Italia. Reggio ospiterà alcuni degli eventi di cartello: Il 26 ottobre al Teatro Cavallerizza ci sarà la cantautrice e compositrice Beatrice Antolini, che porterà sul palco il suo ultimo album ’Iperborea’. Il 2 novembre invece al Piccolo Teatro di Sant’Ilario andrà in scena lo spettacolo teatrale ’Una di troppo’, con Aldo Piazza e Franca Tragni. Infine, nella mattinata di venerdì 7 novembre si terrà presso i Chiostri di San Pietro il convegno ’Da solitudine a solidarietà: la comunità al cuore della salute’, curato da Silvia Tanzi.