Il ruolo decisivo dei cugini: "Agevolarono il delitto e poi fuggirono all’estero"

Nell’omicidio di Saman Abbas "è ragionevole postulare il concorso materiale di altre due persone oltre allo zio Danish Hasnain". La Corte d’Assise d’Appello ricostruisce così l’uccisione della 18enne pakistana a Novellara il primo maggio 2021, riconoscendo colpevoli anche i cugini Ikram Ijaz e Noman Ul Haq, assolti in primo grado e poi condannati all’ergastolo: "Mentre un concorrente blocca anche le gambe della vittima e, nella colluttazione, si perdono le scarpe e le calze della ragazza, mai ritrovate, un altro contestualmente la strozza". I giudici annotano come "punto fermo" il fatto che sia il padre Shabbar Abbas sia Hasnain "collocano i cugini sul luogo del delitto". Premesso che, "sulla base delle telecamere, i genitori non ebbero fisicamente parte attiva nell’uccisione e nella soppressione di cadavere, si elencano poi gli,elementi a sostegno della colpevolezza dei cugini.

Fossa e scavo. Si parte dalla perizia dell’archeologo forense Dominic Salsarola, secondo il quale Saman fu seppellita nella fossa "da almeno due persone al 90%, anche 95%": "La posizione degli arti superiori racconta una deposizione dall’alto – disse lo specialista –. È pressoché impossibile sistemarla all’interno delle due nicchie; bisogna essere quantomeno in due". Poi "era anche il numero ottimale" di persone per scavare: Salsarola aveva stimato in un’ora e mezzo il tempo necessario. Ancora, il numero di pale usate, "pacificamente almeno due – dicono i giudici –. Si osserva come siano stati rinvenuti in un’unica stanza della casa dei cugini due badili, il primo dei quali pressoché certamente utilizzato; l’altro assolutamente compatibile con il secondo attrezzo usato". In base alle stime del perito, "a una sola persona il lavoro non poteva richiedere meno di 4 ore". I giudici rilevano che il delitto avviene a mezzanotte, "ma l’utenza di Hasnain riprende a essere ininterrottamente attiva dalle 3.03. Difetta il tempo per trasporto del corpo, scavo, primo adagiamento, modificazione della fossa troppo piccola, secondo adagiamento e riempimento".

Premeditazione e pluralità di autori emergono, a detta dei giudici, "per l’apprezzabile lasso temporale tra lo scavo e la deposizione del corpo che emerge da un rilievo oggettivo: le dimensioni troppo ridotte hanno imposto di modificarla con la predisposizione degli sgrotti. Tale erronea valutazione delle dimensioni costituisce logica proiezione dell’indisponibilità del corpo al momento dello scavo. Dunque - conclude la Corte - lo scavo fu eseguito allorché Saman era ancora in vita".

I telefoni. Il tribunale rileva anche che l’utenza in uso a Ijaz non generò traffico dalle 20.30 del 30 aprile 2021; quella di Noman tra le 18.30 del 30 aprile e le 15.16 del primo maggio 2021 generò solo traffico dati.

Il Dna. Si rimarca anche la ricerca di tracce genetiche fatta dai carabinieri del Ris di Parma nel 2021. Come anticipato dal Carlino, sul giubbino felpato di Hasnain indossato nel momento dell’omicidio c’erano tracce genetiche riconducibili a Saman nella zona ascellare posteriore, oltre al profilo genotipico di Ijaz . "Ciò evidenzia come non possa essere solo Danish l’autore materiale dello strozzamento, essendo la sua zona ascellare impegnata a bloccare una parte del corpo della ragazza, verosimilmente il tronco". Si richiama anche la perizia medico-legale che attribuisce rilevanza all’assenza di calze e scarpe, "intesa come ragionevole indice di un afferramento per mani e piedi con un dimenamento della vittima ancora viva".

Il teste. Quando Amjad Arfan, lo zio contrario alle condotte di Saman, chiese il primo maggio ai cugini dove fosse la ragazza, loro risposero che era in comunità: "Una consapevole menzogna", per i giudici, "perché il suo rientro nella struttura non era mai stato organizzato e la sera prima lei fu vista da tutti in casa".

Via dall’Italia. Per i giudici di secondo grado, a differenza del tribunale reggiano, il viaggio e la permanenza all’estero dove i cugini furono poi arrestati, Ijaz in Francia e Noman in Spagna, "non fu mero allontanamento, ma fuga". I giudici reggiani avevano ritenuto che lo stipendio, ragione per la quale secondo l’accusa avevano posticipato la partenza, era stato loro accreditato il 6 maggio e non il 7; inoltre a loro dire non si capiva perché si dovesse aspettare il 7 per fare un prelievo bancomat con la tessera di Abbas; infine si rilevava che in quei giorni Ijaz aveva mandato 800 euro al fratello in Pakistan. Obietta la Corte di Bologna: "Logico che, in caso di fuga, si intenda liquidare del tutto le proprie disponibilità, compresi eventuali debiti con familiari. Il bancomat diventa inaffidabile se si nutre il timore di un blocco del conto corrente". Sull’impiego dei propri documenti autentici di identità dopo che i due lasciarono Novellara, "appare necessità dettata dall’indisponibilità di falsi documenti. Pur nella premeditazione, è difficile trovarli soprattutto in un contesto di marginalità sociale".

