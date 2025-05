Il ruolo degli adulti nell’educare i più giovani. L’incontro con Ballerini

Qual è il ruolo degli adulti nei confronti dei giovani? A questa domanda risponde l’incontro “Il compito dell’adulto”, in programma oggi alle 20.30 ai Chiostri di San Pietro a Reggio. Un appuntamento aperto alla cittadinanza e organizzato dal centro Blaise Pascal, Portofranco, Diesse; relatore Lugi Ballerini, scrittore, giornalista, medico, direttore della scuola di scrittura per giovanissimi “Flannery O’Connor” (Milano), autore di numerosi libri per ragazzi e vincitore dei premi Andersen e Bancarellino.

"Il primo compito dell’adulto è lavorare su di sé – spiega Ballerini –. Occorre essere seri, responsabili con la propria vita. L’adulto educa quando ‘non educa’, poiché quando attiviamo la modalità educativa rischiamo di parlare tanto, dare prescrizioni, dire come si devono fare le cose. La vera educazione passa attraverso la testimonianza". "I ragazzi guardano il modo in cui trattiamo la realtà – prosegue – ciò che educa o meno è il trattamento che riserviamo al compagno, alla compagna, alle passioni, al lavoro. Per esempio, il lavoro lo subiamo o è il nostro modo per realizzarci, costruire il bene comune, collaborare per rendere il mondo il posto più bello? Non è romanticismo. Ciò che aiuta i ragazzi è avere adulti con un punto positivo di osservazione della realtà".

Non sempre e necessariamente sono i genitori. "Papa Francesco ha detto che: ’Per crescere un ragazzo ci vuole un villaggio’ – cita Ballerini –. Significa che c’è bisogno di una rete di adulti, di alleati: insegnanti, allenatori, amici, familiari, catechisti, educatori, la rete di persone che accompagna i giovani a diventare grandi". Nelle scuole, quest’anno, Ballerini ha già incontrato semila ragazzi: "Non possiamo ingannare i giovani – dice – occorre mantenere viva la speranza, non renderli precocemente cinici e depressi".

"Quando le cose non vanno bene, prima di agire, è utile capire cosa sta vivendo quel singolo ragazzo. Il malessere dipende dalla situazione sottostante. Ci sono casi in cui è sufficiente lavorare sul contesto, perché il giovane possa ripartire, e casi in cui conviene chiedere aiuto anche agli specialisti. Bisogna saper chiedere aiuto ai servizi che ci sono sul territorio. Per mamma e papà è importante il confronto con altri adulti e con altri genitori. Il supporto fra genitori è particolarmente utile per superare la resistenza a confrontarsi sui loro figli e correggersi".

mgbo