"Il sacrificio atroce dei 4 partigiani seguì all’uccisione di 9 civili"

"Condannando in pieno e ricordando il sacrificio atroce dei quattro partigiani uccisi a Fellegara il 3 gennaio del 1945 si tralascia puntualmente e volutamente una parte storiografica fondamentale", dice il consigliere provinciale Giuseppe Pagliani (Forza Italia – Gruppo Terre Reggiane).

Per opera "di un gruppo di partigiani garibaldini la sera del 1° gennaio 1945, viene arrestato Nanni Lasagni sedicenne considerato dalle voci una spia fascista: viene prelevato ed ucciso poche ore dopo l’arresto. Altri otto scandianesi furono prelevati e fatti sparire la notte stess. I civili catturati ed uccisi sono sei uomini: Riccardo Colli, Nello Ganassi, Guglielmo Mattioli, Giuseppe Montanari, Riziero Prati, Rossi Alfonso e due donne – Matilde Rossi Spadoni e Bice Sacchi – anch’esse civili inermi prelevate ed uccise. Di questi nove scandianesi assassinati brutalmente dai partigiani non si è mai saputo nulla, neppure si sono mai trovati i cadaveri".

"Siccome il Tenente Carlotto – ricorda Pagliani (foto) – di origine veneta, si recò a Scandiano con la sua brigata in seguito agli episodi accaduti il primo gennaio del 1945, perché si tace questo episodio fondamentale per ricostruire in modo preciso quei terribili giorni di sangue?".

"Senza voler cambiare alcun giudizio storiografico – aggiunge – risulta molto grave sottrarre a distanza di ottant’anni anni una parte così rilevante della storia. Perché insieme ai quattro giovani partigiani barbaramente uccisi non si sono mai ricordato in 80 anni una sola volta i 9 civili inermi prelevati ed assassinati dai partigiani?". Giuseppe Pagliani, che è anche capogruppo di moniranza a Scandiano, insieme ad Antonello Salsi, Laura Bollito, Milena Pioppi e Andrea Farioli ha chiesto lumi al sindaco con un’interrogazione.