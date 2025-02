Il sacrificio di Nino e Orles sarà ricordato ai viandanti

Un momento di memoria dedicato a due giovani partigiani che hanno dato la vita per la libertà. La rassegna ‘Generazioni Resistenti’ fa tappa a Scandiano. Sabato la comunità si riunirà per rendere omaggio a Nino Rinaldi ‘Eros’ (nella foto, a sinistra) e Orles Iemmi ‘Betto’ (a destra), due ragazzi che scelsero di combattere contro il nazifascismo e pagarono con la loro esistenza il prezzo della Resistenza.

Alle 10.30, lungo la strada provinciale per Viano in località Minghetta, sarà ricordato Rinaldi, un ragazzo di 18 anni che, il 22 febbraio 1945, accerchiato dai tedeschi, scelse di non arrendersi e di spararsi l’ultimo colpo per sé pur di non cadere vivo nelle mani del nemico. Il suo coraggio gli valse la medaglia di bronzo al valor militare della Resistenza.

Alle 11.30, in via Carrobbio 10 ad Arceto, sarà poi ricordato Iemmi, partigiano morto in combattimento il 18 febbraio 1945 a 22 anni. Sui cippi commemorativi dedicati a Nino e Orles verranno collocati ’qr code’: chiunque potrà conoscere più a fondo la loro storia, scelte ed eredità.

"Fa impressione pensare a quanto fossero giovani – sottolinea il sindaco Nasciuti –. Oggi a 18 o 22 anni si sogna il futuro, si studia, si viaggia, si costruiscono passioni e progetti. Nino e Orles a quell’età si sono trovati davanti a una scelta terribile e hanno dato la vita per un ideale di libertà che ancora oggi ci appartiene".

m. b.