Il safer internet day per la cybersicurezza

Abbiamo aderito al "Safer internet day", la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea e con l’aiuto del nostro assistente tecnico, ora sappiamo che ogni volta che pubblichiamo sui social, tutto potrebbe essere salvato o modificato da qualcuno ed essere inoltrato a nostra insaputa. Lo stesso giorno, ha spopolato la canzone dei Coma Cose. "Cuoricini", presentata al festival di Sanremo. Ci siamo accorti che al di là dell’apparente significato spensierato e veloce da ricordare, ne emerge un altro importante, cioè l’abuso dei social anche fra due fidanzati o amici che può sforare in sentimenti negativi e di incomprensione reciproca. Infatti, parlarsi guardandosi negli occhi ed ascoltando la voce dell’altro non può essere paragonato a tanti messaggi o emoji. Fossero anche tanti cuoricini.

Samuele Lirani

Vira Nauliak

Nicolò Notolieri

Classe I B