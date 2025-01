Il saggio di Putin infiamma. Oltre 200 ucraini in piazza: "Basta raccontare bugie". L’editore: "Verità taciute"

Mano sul petto mentre intonano l’inno, avvolti dalle bandiere gialloblu e con cartelli che documentano le atrocità della guerra. Sono gli oltre duecento ucraini che manifestano pacificamente in piazza Prampolini contro la presentazione del saggio del leader russo Vladimir Putin, a poca distanza, all’Hotel Posta.

Il conflitto Mosca-Kiev accende anche la nostra città dove si è tenuta la discussa iniziativa, accompagnata dalle polemiche di questi giorni, di illustrazione del saggio ’L’unità storica di russi e ucraini’ edito da Visione, organizzata da Pietro Braglia (anima del Comitato Esodati, ex Rifondazione Comunista e candidato al consiglio comunale con la lista ‘Movimento per Reggio’ alle scorse elezioni). Sold out la ’Sala del Capitano’ dell’albergo di piazza del Monte con un centinaio di persone. "Ho deciso di tradurre e pubblicare il saggio di Putin per ristabilire una corretta informazione – spiega l’editore Francesco Toscano – Nessuno ha letto o conosce questo testo scritto prima del conflitto. Si parli anche delle violenze contro i russofoni nel Donbass".

Poi puntualizza: "Sono per la pace, ma non un pacifista ebete. Di fronte alla nazificazione dell’Ucraina è giusto rispondere in maniera maschia come si rispose ai fascisti in Italia. Ma noi oggi vogliamo solo informare, chi dice che siamo pericolosi e ci censura è pericoloso lui stesso". A dare manforte anche l’ex ambasciatore Bruno Scapini, oggi esponente di Democrazia Popolare. "Bisogna scavare a ritroso per trovare le origini di questo conflitto. La realtà è diversa dalla narrazione di Putin invasore. Quando si riunificò la Germania, l’occidente e gli Usa promisero che la Nato non si sarebbe espansa all’ex Urss". Al convegno anche un’ucraina fuori dal coro, Svitlana Yaremiy, che vive da anni a Correggio. "I miei connazionali in piazza non mi rappresentano – dice – il mio Paese oggi è un poligono per indebolire la Russia da parte di occidente e Usa. Sono per l’adesione del Donbass alla Russia. Putin? Fa il suo gioco, non è un santo, ma non fa bene né all’Ucraina né al suo popolo. Ma Zelensky è responsabile quanto lui".

La reazione in piazza della comunità ucraina però è forte. Bandiere, cartelli che documentano gli orrori e testimonianze di chi ha perso figli e parenti nel conflitto. Diversi gli interventi di dissenso al microfono da parte della comunità ucraina nonché di alcuni politici tra cui appartanenti a Italia Viva, Psi (presenti Maura Manghi e Daria De Luca) + Europa e il Pd che ha inviato in ‘timida’ rappresentanza la consigliera comunale Ada Francesconi. Qualcuno però si aspettava il sindaco Massari visto che le alte istituzioni si sono sempre affrettate a solidarizzare col popolo ucraino. A parole, meno nei fatti peccando di ipocrisia, a dimostrazione che le ideologie politiche e vecchie logiche di appartenenza contino spesso di più.

"C’è stato poco preavviso per la manifestazione, però sì, ce l’aspettavamo – ammette Dzvina Gladun, rappresentante della comunità ucraina – Ma ringraziamo comunque Reggio che ha risposto come sempre al nostro fianco, era importante esserci per contrastare propaganda e disinformazione russa. Questa non è libertà di stampa, ma bugie. Non possiamo tacere di fronte alle atrocità della guerra e agli anti-valori di Putin come razzismo e imperialismo. Dicono che non abbiamo letto il saggio? E non lo leggeremo. Danno la colpa all’occidente ma le bombe ce le sta tirando la Russia...". Gli ucraini hanno poi concluso il flash mob intonando ‘Viburno Rosso’, canto simbolo del Paese che si "affloscia come la pianta del viburno, ma poi si rialza". Nessun momento di tensione se non per un episodio spento sul nascere quando alcune donne ucraine hanno cercato di entrare al Posta, prontamente allontanate dalla Digos che ha ben presidiato gli eventi. In piazza anche polizia in divisa e carabinieri oltre alla Celere pronta a intervenire in caso di disordini che non ci sono stati.