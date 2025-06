Il Salone dei Giganti riapre in tutto il suo splendore

Dopo l’anteprima di marzo con le Giornate Fai di Primavera, il piano nobile di palazzo Bentivoglio, in centro a Gualtieri, è stato ufficialmente riaperto, con una inaugurazione formale avvenuta ieri mattina alla presenza del sindaco Federico Carnevali, del vice Eleonora Maestri e di altre autorità. Dopo due anni di cantiere, finalmente il primo piano, con le sale espositive e il maestoso salone dei Giganti, tornano ad aprire al pubblico, ogni sabato e festivi, oltre che in altri momenti, ma solo su prenotazione. Si tratta di un gioiello recuperato, tornato al suo antico splendore.

Come spiega con estrema soddisfazione anche il sindaco Federico Carnevali: "Si tratta di un giorno importante non solo per la gente di Gualtieri, ma anche per tutto il territorio e per coloro che amano il nostro paese. È un passo avanti di riqualificazione ulteriore di Gualtieri, ma già ne prossimo futuro ci attendiamo altre iniziative per migliorare ancora di più il nostro borgo". I lavori al palazzo non sono ancora completati, restando da sistemare la parte più alta dell’immobile. Ma già il recupero completo del piano nobile rappresenta un importante traguardo, che si vuole abbinare a una serie di eventi e alla riqualificazione della piazza e del borgo locale, attraverso una serie di progetti previsti per il futuro, per ridare slancio turistico e culturale a un paese che vanta storia e tradizioni, ma che negli ultimi anni ha risentito della crisi economica diffusa.

Antonio Lecci