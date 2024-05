"Il salotto della tradizione". La Coldiretti inaugura il suo mercato coperto . Ed è già un successo

Un salotto delle "cose buone" – come si legge sui muri all’ingresso – nel cuore della città per le eccellenze enogastronomiche reggiane. Ha inaugurato ieri mattina l’atteso nuovo mercato coperto “Campagna Amica del Tricolore” di Coldiretti in Corso Garibaldi 23/B che piace già tantissimo. All’interno dei 350 metri quadrati gli stand di 25 aziende locali che venderanno direttamente i loro prodotti, dall’ortofrutta fresca alle conserve, dai salumi alla carne di rossa reggiana e di suino bio, dal Parmigiano ai formaggi di pecora dell’Appennino, dal pane con farina di grani antichi alla pasta. E poi vino e aceto balsamico. Sapori che si potranno gustare anche ad aperitivo. All’affollato taglio del nastro i vertici di Coldiretti: il presidente Matteo Franceschini e i direttori provinciali e regionali Alessandro Corchia e Marco Allaria Olivieri, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, il sindaco Luca Vecchi, l’assessora comunale al centro storico Mariafrancesca Sidoli e Sonia Mucci di Fondazione Campagna Amica.

"Un punto di incontro importante per le aziende e per i consumatori con una varietà importante dei prodotti per valorizzare ancora di più le eccellenze del nostro territorio. Siamo fiduciosi della risposta dei reggiani e dei turisti", ha detto il direttore Corchia che glissa sul confronto col mercato coperto in via Emilia più volte tacciato di peccare sulle tipicità: "Non siamo in competizione con nessuno. Contatti con noi in passato per andare lì? Noi ora pensiamo alla nostra strada...". A Coldiretti arrivano poi i complimenti dell’assessore regionale Mammi: "È davvero emozionante vedere un mercato di produttori che a tutti gli effetti porta i prodotti della campagna in centro storico, cogliendo la domanda sempre più frequente da parte dei cittadini di cibo sano, del territorio e di qualità. L’Emilia-Romagna del resto è il cuore agroalimentare del paese: siamo la regione con più prodotti igp, ben 44, che sono sinonimo di bontà, garanzia di produzione e legame molto forte con il territorio, conosciuti ed esportati in tutto il mondo".

La cerimonia è stata presenta da Patrizio Roversi, storico volto tv e dopo la benedizione del parroco don Angelo Guidetti e l’apertura di due forme di Parmigiano, si sono aperte finalmente le porte del mercato che si sviluppa con una pianta a ‘T’ per 350 metri quadrati dove trovano posto nei rispettivi stand le aziende agricole della provincia (nel corso del tempo ci sarà una rotazione per dare spazio a chi lo desidera). Tra cui ce n’è una di eccezione, l’acetaia del campione olimpico di sci Giuliano Razzoli che da quando si è ritirato è presidente del Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizione di Reggio, dedicandosi a pieno alla sua attività. E c’è anche la realtà imprenditoriale di Sara Guidetti, ex Miss Reggio e concorrente a Miss Italia, che da tempo si è dedicata (oltre che a fare la mamma con una splendida bimba avuta dall’ex calciatore di Serie A, con la maglia del Catania, Gianvito Plasmati) all’agricoltura con la sua azienda biologica ’Mia sorella vola con le api’ che tratta il miele in ogni declinazione.

Il mercato sarà aperto da mercoledì a sabato dalle 12 alle 14 in pausa pranzo. Aperitivi ed eventi nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 21. Mentre la vendita diretta nei giorni mercoledì (ore 9-14), venerdì (10-19) e sabato (9-18). E per tutto maggio (15, 17, 22, 24, 29 e 31 del mese) c’è già un calendario di degustazioni e abbinamenti.