Il salto triplo di Pinsami: "Assumiamo 67 persone"

Un piano di investimenti di quasi 21 milioni di euro e 67 nuove assunzioni. A presentarlo è Pinsami, azienda reggiana di prodotti di panetteria freschi, che oggi ha avuto l’ok dalla Regione che ha dato parere positivo a Invitalia che ora gestirà la procedura per accedere alle agevolazioni previste dal bando di ‘contratto di sviluppo’ indetto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Pinsami srl – controllata dal fondo finanziario tedesco Deutsche Invest Capital – ha due stabilimenti a Reggio ed è leader internazionale nella realizzazione della ‘pinsa’, una specialità della cucina italiana composta da un impasto con un mix di farine, un’alta percentuale di acqua e una lunga lievitazione che la rende molto digeribile. Una crescita esponenziale in termini di fatturato che ora vuole tradurre in ulteriore espansione con particolare attenzione alla transizione green e all’automazione delle produzioni.

Tra gli obiettivi, si legge in una nota diramata dalla Regione Emilia-Romagna, quello di ridurre i consumi energetici, sostituire parte delle fasi manuali ancora utilizzate nel ciclo produttivo, soprattutto nel reparto di confezionamento, attraverso una linea altamente automatizzata, ma anche implementare una piattaforma Mes (Manufacturing execution system) in grado di gestire le fasi della produzione attraverso istruzioni alla linea produttiva e la raccolta di informazioni relativa ai lotti produttivi capace di garantirne la tracciabilità. Lo scopo finale è triplicare la produzione e ridurre le emissioni di Co2 di circa il 15-20% oltre che aumentare l’occupazione.

"Programmi di investimento come questo rafforzano il perimetro della nostra Food Valley, in quanto non vanno solo a rafforzare l’azienda, ma l’intera filiera territoriale collegata in particolare all’acquisto di materie prime", ha commentato l’assessore allo sviluppo economico della Regione, Vincenzo Colla che ha definito il piano coerente con la programmazione e in linea con la legge regionale degli investimenti, dando l’ok al Mimit.

"Siamo molto orgogliosi di poter far parte e sostenere il motore della crescita della nostra Regione, e non solo: per il terzo anno rientriamo, infatti, nel ranking del Financial Times che accredita la nostra realtà tra quelle con più alta crescita di fatturato addirittura in ambito europeo. Un risultato straordinario che siamo riusciti a raggiungere grazie al successo del prodotto Pinsa, in Italia e all’estero, ma non solo. Innovazione, qualità e comunicazione sono i nostri asset aziendali. Le chiavi di volta della nostra crescita", si è detto soddisfatto Fabio Grillo, ceo di Pinsami.