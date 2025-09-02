Il Salumificio Bonini si amplia

Ci sono ancora imprenditori locali che credono nella montagna e continuano a investire. È il caso del Salumificio Bonini di Casina, una delle poche aziende attive per la macellazione dei suini dell’Appennino reggiano.

Domenica scorsa, dopo un importante intervento di ammodernamento, è stato presentato l’ampliamento dell’attività alla presenza dell’assessore regionale Alessio Mammi, del primo cittadino di Casina Stefano Costi e della vice sindaca Ilaria Cilloni.

L’ampliamento riguarda un nuovo reparto di confezionamento e spedizione, altre due celle per la stagionatura e, all’esterno del salumificio, la nuova stalla di sosta per suini con un’area di 70 metri quadri e la centrale termica con un silos da 150 quintali per lo stoccaggio dello strutto.

"Investimenti frutto di una famiglia che crede nelle potenzialità del territorio montano - si legge nella nota dell’azienda - partendo da un capannone iniziale di 200 mq poi un primo ampliamento di 500, ben 1300 per il secondo e infine per il terzo ampliamento 2000".

Quella del salumificio Bonini è un’attività a conduzione familiare rappresentata da Davide, Giorgio, Pier Paolo e Mirco Bonini.

"Siamo partiti da zero, non abbiamo tradizioni storiche legate al nostro nome - racconta Davide Bonini, legale rappresentante del salumificio - Quello che abbiamo oggi è il frutto di un grande lavoro e di sacrifici. Una storia di famiglia che inizia prima della seconda guerra mondiale quando mio padre Domenico con l’aiuto di suo fratello Valter andava casa per casa a macellare i maiali. Ancora oggi il ricordo di mio padre è vivido in molti nostri clienti. La commercializzazione dei salumi è arrivata nel 1975 grazie all’intuito dei due fratelli più giovani, Romano e Giorgio. E’ nato allora il primo capannone da 200 metri quadri che è quello storico in cui siamo tutt’oggi. Il resto della storia la stiamo scrivendo noi", conclude Davide Bonini.