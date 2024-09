Il saluto alla città del colonnello Andrea Milani

Il colonnello Andrea Milani, comandante provinciale dei carabinieri di Reggio, nei prossimi giorni assumerà un nuovo incarico al comando generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma, dopo tre anni passati nella nostra provincia. Nell’occasione ha voluto porgere un saluto alla città, attraverso una visita alla redazione del Carlino Reggio, ieri mattina. Il suo ringraziamento riprende il discorso che aveva pronunciato in piazza San Prospero in occasione della Festa dell’Arma: "Grazie a tutti i concittadini di questa provincia che in molte occasioni ci hanno manifestato il loro incondizionato supporto e considerano le loro stazioni una presenza costante e rassicurante sul territorio, un importante tassello nella costruzione di una società più giusta, sicura e sostenibile".