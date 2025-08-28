Il saluto del provveditore Bernardi: "Qui si lavora per includere tutti"

Bolognese, quasi 65 anni, "pendolare convinto con treno più bici", dalla stazione storica al provveditorato; Paolo Bernardi, il dirigente scolastico provinciale di Reggio, dopo 38 anni di lavoro nell’ambito scolastico, di cui gli ultimi 5 nella nostra città (più i quattro riscattatati all’università), il 31 agosto andrà in pensione. Era arrivato il 12 ottobre 2020, ad anno scolastico iniziato e in pieno Covid.

Bernardi, come sta passando gli ultimi giorni? "Quest’anno, il mio ultimo, è stato ed è particolarmente intenso, per tutta una serie di attività che mi impegneranno fino in fondo. Parliamo delle assegnazioni delle cattedre, con un paio di inconvenienti che ci hanno costretti a correggere il tiro scatenando anche alcuni malumori. Ma non era possibile fare altrimenti. Poi quest’anno c’è anche la novità della conferma dei docenti precari di sostegno se la famiglia del ragazzo lo richiede. Ci stiamo lavorando, cercando di farlo senza intoppi. Arriveremo a fare almeno il primo turno di nomine delle supplenze annuali entro fine settimana, oltre a molte più assunzioni già arrivate grazie al Pnrr. Sono stati immessi in ruolo tanti dirigenti, non ci saranno reggenze. E quindi, tirando le somme, credo di lasciare una situazione un po’ più stabile rispetto a quella degli ultimi anni".

Può tracciare un bilancio personale? "Quarant’anni di lavoro, con tanti capitoli, in cui non ho mai fatto più di 7/8 anni la stessa cosa: docente, supervisore Sis, dirigente scolastico. Poi nel 2020 è arrivata la dirigenza amministrativa a Reggio Emilia, coronamento della carriera ed esperienza estremamente positiva a livello umano. Reggio mi ha accolto a braccia aperte, c’è stata immediata empatia. Ho lavorato bene con il mio ufficio, fatto di persone eccezionali. Poi tutti i dirigenti scolastici, con i quali ho avuto una buonissima chimica fin da subito. Gli anni del Covid hanno rinsaldato molto il legame con i professori, poi abbiamo proseguito in quella direzione. Vorrei ringraziare anche gli enti pubblici a 360°: Provincia, Comune di Reggio e tutti gli altri Comuni hanno attenzione particolare sulla scuola. Sono collaborativi ma esigenti. Mi faccia anche ricordare le altre istituzioni: il questore (bolognese come me) e le due prefette che ho incontrato (Rolli prima e Cocciufa poi), abbiamo avuto subito le stesse sensazioni nei confronti della città e modo di lavorare bene assieme. Ringrazio anche il mondo dell’informazione reggiano, che ha sempre avuto un certo interesse a far capire all’opinione pubblica il lavoro che c’è dietro all’andare a scuola tutti i giorni. Se tutto parte il 15 di settembre è perché c’è qualcuno che ha lavorato".

Esiste una responsabilità maggiore nel lavorare nella città di Reggio Children? "La prima cosa che dissi al mio arrivo era proprio questa: ’so che Reggio rappresenta qualcosa nel mondo della scuola’. Lo dicevo sulla base della fama. Ora mi sono reso conto che, nonostante il paradiso in terra non esista, qui c’è una propensione ad applicarsi ai problemi per risolverli; c’è una cultura del fare che presuppone il fatto che, pur provenendo da sensibilità diverse, si lavori tutti nella stessa direzione".

In che senso? "A Reggio il meglio della cultura cattolica collabora col meglio della cultura laica perché tutti sono orientati verso lo stesso obiettivo: fare il meglio. Poi, ci sono risultati positivissimi e molte cose che ancora possono essere migliorate. Ma quando si parla di scuola, soprattutto pensando agli ultimi, te li trovi tutti al tuo fianco. Qui le parole d’ordine sono state capite fin da subito e i dirigenti lavorano per includere. Si fa di tutto per abbattere le barriere, è un impegno di tutti, nessuno escluso".

Il suo successore? "Bocca cucita. Ma non ho dubbi che chi verrà non potrà che fare bene, non è difficile lavorare bene a Reggio Emilia".

Si è fatto il suo nome come possibile prossimo presidente di Reggio Children. "Ora sono totalmente concentrato a far al meglio il mio mestiere fino al 31 agosto. Al futuro ci penserò dal 7 settembre... "