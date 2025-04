Il San Girolamo Hub è ancora un cantiere

Dopo gli incontri a San Rocco, San Giacomo, San Martino, Tagliata e Pieve, l’iniziativa "Giunta nelle frazioni" sbarca a San Girolamo di Guastalla, concludendo così le iniziative nelle aree più periferiche della cittadina. L’incontro è in programma oggi dalle 17,30 al circolo di via Mulino, con la possibilità per singoli cittadini e gruppi di poter avere un faccia a faccia con gli amministratori pubblici locali, per segnalare problematiche, proporre soluzioni, interloquire e confrontarsi con sindaco e assessori.

A San Girolamo si spera anche nelle conferme sull’attivazione dell’ex circolo del paese, in fase di ristrutturazione ormai da tempo, destinato a diventare un punto di riferimento per la popolazione locale, ospitando un ambulatorio medico-infermieristico con sala d’aspetto e servizio igienico.

E poi un’area per vendita di generi di prima necessità, abbinato a locale per vendita e promozione di prodotti locali. L’accesso al primo piano avviene attraverso una nuova scala esterna. Per il superamento delle barriere architettoniche è stato predisposto un ascensore. I locali saranno costituiti da un’ampia sala civica, un’area per laboratori didattici, incontri, workshop, doposcuola, oltre che una sala per attività musicali.

L’edificio doveva essere già aperto da tempo: la scorsa primavera era stata annunciata la conclusione lavori entro l’autunno, per assegnare la gestione entro dicembre. Ma alcuni intoppi tecnici hanno allungato i tempi del cantiere, che è ancora in corso. Si spera di poter aprire il nuovo San Girolamo Hub entro autunno.

Antonio Lecci