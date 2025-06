Il Santos dei record. Tre ’Cavazzoli’ di fila

Tre Cavazzoli in tre anni, è questo il Santos dei record. Due anni fa il torneo Young Boys coi 2008, l’anno scorso riuscì a ripetersi, contro ogni pronostico, coi 2009 e quest’anno ha invece vinto il torneo Under 20 con la Juniores Elite.

"Siamo entrati nella storia del Cavazzoli – commenta entusiasta il ds Cristian Paganelli - Sono molto soddisfatto perché si è visto il lavoro che tutti gli allenatori e gli staff tecnici che si sono susseguiti in questi anni hanno portato avanti con successo a dimostrazione del fatto che la programmazione e il lavoro, soprattutto a livello di settore giovanile, pagano".

Ripercorrendo brevemente le tre annate, nella primavera del 2023 mister Giacomo Cocconcelli, alla guida dell’Under 15, quindi coi 2008, oltre al vincere il Cavazzoli, disputò un’ottima stagione arrivando a un punto dalla fase finale del campionato regionale, forte di giocatori di grande spessore, come Alessio Zambelli, oggi alla Reggiana e Victory Ogboi, ex Reggiana, ora al San Lazzaro Piacenza.

Nell’estate ’24, invece, i 2009 guidati da Lorenzo Chierici, oltre al Cavazzoli, vinto contro ogni pronostico, si salvarono al primo anno di regionali con largo anticipo e arrivarono terzi al torneo di San Martino, mandando 3 giocatori in rappresentativa. Un cammino entusiasmante, con la vittoria per 1-0 contro la corazzata Juventus Club, che aveva fatto 150 gol in una stagione, poi l’arrivo in finale, vinta, contro la più quotata Reggio Calcio col gol di Salwan Sdiri. La compagine di Chierici aveva in difesa l’ex Reggiana Pietro Bagni, il giocatore più rappresentativo di quel magnifico gruppo.

In questa estate ’25 la Juniores Elite di Dario Bonini vince il Cavazzoli Under 20 3-1 sul Bibbiano San Polo, con doppietta di Federico Casi, un attaccante cresciuto tantissimo, autore di 25 gol nella stagione precedente negli Allievi, e col gol di Montanari; in questa edizione del Cavazzoli, Alessandro Truzzi, invece si è laureato capocannoniere con 6 reti. Quel gruppo di ragazzi, prima guidati da Fabrizio Cattani, vinse i provinciali, si salvò ai regionali, poi con Dario Bonini venne promosso in Elite per poi salvarsi quest’anno.

"Cocconcelli, Chierici e Bonini hanno fatto un lavoro straordinario – chiosa Paganelli - e hanno regalato al Santos tre trofei Cavazzoli, dando ulteriore lustro alla nostra società che continua a investire sui giovani".