Il Santos si affida all’app ’Up2go’: "Trasporti condivisi e meno auto"

di Giuseppe MarottaUn’app per ottimizzare i trasporti per andare agli allenamenti del settore giovanile del Santos. Nella sostanza è questo che vuole fare proprio il Santos con ‘Up2go’. Ce lo spiega Marco Maccagnani, vice presidente della società sportiva cittadina. "Per caso abbiamo conosciuto quest’applicazione, tramite Giovanni Anceschi, consigliere comunale ed ex presidente proprio del Santos, da sempre attento ai trasporti". Sul funzionamento. "Permetterà a persone che non si conoscono di interagire, qualora volessero. Un genitore può condividere con gli altri il percorso che farà per portare il proprio figlio ad allenamento, e nel caso combaciasse, ecco che si potrà entrare in contatto per chiedere un passaggio ed evitare così che si utilizzino, per esempio, due automobili invece di una sola. Lo scopo è individuare più tragitti comuni possibili". Nel mirino ci sono obiettivi ecologici ma anche sociali. "Noi ci alleniamo con tre turni da due ore, e per ogni turno ci sono circa 60 tesserati, o anche più. Immaginate quante auto se ognuno usasse la sua…così facendo, inoltre, genitori di bambini di diverse annate potranno conoscersi, ampliando le amicizie e rendendo il Santos una famiglia ancora più coesa". L’app è già attiva da diversi giorni. "Ci sono già diversi iscritti, chi si iscrive alla scuola calcio potrà poi usarla. Siamo la prima società sportiva in Emilia che si appoggia a "Up2go", un’app nata in un’azienda di Parma che è nata soprattutto per le aziende. Basta scaricarla, registrarsi creando un account, e pubblicare, se si vuole, il proprio tragitto, anche in forma anonima. E da lì possono partire le interazioni". Il Santos incentiverà l’utilizzo. "Ci sarà una sorta di gara interna con premi per chi offre più passaggi, per chi utilizzerà meglio l’app, eccetera. C’è anche la versione che riguarda l’utilizzo della bicicletta. I ragazzi possono trovarsi insieme e procedere sulle due ruote verso il campo, ed ecco che possono nascere amicizie e conoscenze. Vedremo come andrà la prima volta e a fine anno faremo un bilancio". L’iniziativa è sostenuta da Scatolificio Me-cart’ di Corte Tegge, vera spalla del Santos. Poi un altro esempio. "Potrebbe essere anche utile per i tifosi della Reggiana, per andare insieme allo stadio".