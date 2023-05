Oggi alle 18 al Tagliavini, nella rocca di Novellara, la replica dello spettacolo "Kitchen. Il sapore della danza", messo in scena dalla compagnia "AltrArte Danza" di Correggio con le coreografie di Rita Croce, da anni impegnata alla guida di questo gruppo artistico. Cibi, tegami, frutta, coltelli, spezie e padelle si muovono in una danza, ottenendo così un piatto che ha in sé fantasia, gusto ed equilibrio. E si possono vedere i cuochi come un corpo di ballo. Entri in una cucina e vedi un balletto: danzatori diversi tra loro, ma uniti insieme da musica, ritmo, variazioni di bellezza.

Per info: 0522-655407.