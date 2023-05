’Il sapore della danza’ oggi e domani al teatro di Novellara

Va in scena "Kitchen. Il sapore della danza", questa sera alle 21 e domani alle 18 al teatro della Rocca, a Novellara, con la compagnia "AltrArte Danza" di Correggio. Cibi, tegami, frutta, coltelli, spezie e padelle si muovono in una danza, in cui il risultato finale è un piatto che ha in sé fantasia, gusto ed equilibrio. E si possono vedere i cuochi come un corpo di ballo affiatato e appassionato che lavora per un obiettivo in comune. Entri in una cucina e vedi un balletto: danzatori diversi tra loro, ma uniti insieme da musica, ritmo, variazioni di bellezza.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-655407.

E al teatro di Luzzara, stasera alle 21,30, c’è "La felicità è un piatto", storie e racconti di ieri, oggi e domani, con Vito. Le ricette sono raccontate come le formule di un sentimento, con richiami a Cesare Zavattini e ad alcuni dei personaggi del repertorio di Vito.