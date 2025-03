Il secondo tocco era sempre di Manù Benelli

La grande palleggiatrice Manù Benelli ospite ad Albinea. Sabato 22 marzo, alle 10.30 nella sala civica, sarà presentato il suo libro ‘La percezione del secondo tocco. Tecnica e filosofia del palleggiatore’. Sarà intervistata da Barbara Fontanesi e illustrerà l’importanza del ruolo del palleggiatore nel volley, le doti tecniche e psicologiche necessarie per giocare in quella posizione. L’incontro, a ingresso libero, è organizzato da Comune, biblioteca e Polisportiva Albinetana. Benelli è nata nel 1963 a Ravenna, dove vive. E’ la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana avendo vinto 11 scudetti, 6 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, 1 Mondiale per Club. Nel 1995 lascia Ravenna per Roma, in A2, tornando nello stesso campionato italiano già nella stagione successiva, ingaggiata da Reggio Emilia, dove contribuisce alla vittoria della Coppa CEV 1997-98 e a raggiungere la finale scudetto l’anno successivo. Dopo un triennio in terra emiliana fa rientro a Ravenna dove termina la propria carriera da atleta professionistica al termine del campionato 1999/00. Con la nazionale ha vinto un bronzo agli europei del 1989 e ha vestito la maglia azzurra per 325 volte.

m. b.