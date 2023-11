Il sedano: ricco di fibra alimentare, sali minerali, vitamine e antiossidanti

Un semplice gregario, così è spesso considerato il sedano, invece è un ortaggio unico per l’integrazione dei vari componenti nella preparazione di numerose pietanze. Già gli egizi, gli antichi romani e greci ne facevano uso come alimento e medicamento. Originario dell’Asia ora tutti i popoli lo assaporano coltivandolo anche in un semplice vaso. Le sue virtù vanno dalla fibra alimentare, utilissima per stimolare l’intestino, alla presenza di sali minerali, fondamentali per il metabolismo, come calcio, ferro e potassio. È portatore di vitamine fra le quali la A e la C, quest’ultima potente antiossidante nemico dei radicali liberi fautori dell’invecchiamento. Altri antiossidanti, antagonisti della senilità, racchiusi nel sedano sono due: flavonoidi e antocianine. Come altre verdure contribuisce anche alla prevenzione di malattie cardiovascolari e infiammatorie. Apportando solo 16-20 calorie per etto può favorire il controllo del peso. I nutrizionisti ne consigliano a tutti un consumo abituale, ma anche come spuntino a coloro che seguono una dieta per dimagrire in quanto sgranocchiandone un gambo si possono superare i delicati momenti critici di ’appetito’. Insomma una umile pianticella capace di crescere senza particolari pretese di coltivazione, ma in grado sia cruda che cotta di soddisfare molte aspettative.

William Giglioli

(medico in Scienza dell’Alimentazione)