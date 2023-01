Il seminario sull’anima si svolgerà stasera all’Astoria

L’alto numero di adesioni ha costretto gli organizzatori a trasferire dal teatro San Prospero all’Hotel Astoria Mercure di via Nobili il seminario esperienziale in programma stasera alle 20 sul tema: "La coscienza oltre lo spazio-tempo. Ipnosi regressiva ed esperienze di vite precedenti. Reincarnazione, nuove rivelazioni". Dalle ultime ricerche della fisica quantistica e in ambito psicologico alla possibile affermazione che la nostra coscienza potrebbe essere parte di un’unica coscienza universale. Conducono il seminario Michele Guandalini e Antonio Manzalini. Biglietto 15 euro.