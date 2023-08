Il Sentiero Cai 675 Ventasso intitolato al fondatore del Cai Bismantova: omaggio ad Alfredo Sentieri

Il sentiero Cai 675 verrà dedicato al fondatore e primo presidente del Cai Bismantova, il cerretano Alfredo Sentieri (foto). La cerimonia di intitolazione è in programma lunedì 14 agosto alle 10, partendo dalla statale 63 del valico del Cerreto, poco oltre l’ostello della Gabellina. L’evento, alla presenza di autorità locali, amici e familiari, vuole rendere omaggio alla memoria di un grande amante della natura, e alla sua indimenticabile collaboratrice, la moglie Marisa.

Questa iniziativa è stata fortemente voluta dalla comunità locale e dal Club Alpino Italiano, come segno di riconoscimento per l’impegno instancabile di Alfredo e il suo amore per la natura. Al termine della cerimonia, i partecipanti potranno percorrere il sentiero 675, un’immersione nella natura incontaminata, con la possibilità di scegliere tra due emozionanti destinazioni: le sorgenti del Secchia o il suggestivo Passo dell’Ospedalaccio, entrambe in direzione del crinale dell’Appennino reggiano.