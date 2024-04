Il serial killer e l’ex Miss Italia: ’Il Giocattolaio’ in scena a Bagnolo

Stasera alle 21 al teatro di Bagnolo in scena "Il Giocattolaio" con Francesca Chillemi (nella foto) e Kabir Tavani, per la regia di Enrico Zaccheo. Lo spettacolo, con l’ex Miss Italia ora attrice, narra la storia di un serial killer, soprannominato "Il Giocattolaio", che prende di mira le donne, pur decidendo di non ucciderle. Le seduce e le lobotomizza: le rende bambole viventi, immobilizzate su una sedia a rotelle e disponibili a ogni suo desiderio. Proprio sul caso di queste terribili aggressioni sta indagando Maude, giovane psicologa criminale, da poco trasferitasi in un cottage isolato alla periferia di Los Angeles. Un thriller psicologico ricco di tensione e suspense in cui si susseguono colpi di scena a ritmo serrato che costringono lo spettatore a seguire tutta la vicenda col fiato sospeso. Un testo in grado di indagare la capacità umana di manipolare il prossimo e la straordinaria attitudine delle persone a mentire nonché l’inclinazione dell’essere umano a torcersi psicologicamente quando è mosso da forti emozioni soprattutto da quelle più inconfessabili. Un percorso pieno di colpi di scena.