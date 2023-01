Il servizio civile? Si fa alla Croce Rossa

"Accanto alle persone più fragili, durante le emergenze e non solo… Una scelta che ti cambia la vita". È lo slogan con cui viene presentato il Servizio civile universale presso la Croce rossa cavriaghese, che ha disponibili sei posti per l’annata 2023-24. È infatti uscito il nuovo bando, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 28 anni. Il servizio prevede lo svolgimento di attività per 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni ed un rimborso mensile di 445 euro, per un periodo di 12 mesi. Per presentare domanda c’è tempo fino al 10 di febbraio (ore 14).