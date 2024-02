"Il servizio di consegna a Solarolo ci risulta essere regolare"

"Nessun referente del Centro distribuzione postale di Guastalla ha mai chiesto alla signora Rosa Sodano di spostare la propria cassetta domiciliare, regolarmente installata davanti la sua abitazione. E la corrispondenza a lei destinata viene sempre correttamente imbucata nella cassetta. Il servizio di recapito nella zona di Solarolo di Guastalla ci risulta essere regolare". Così i dirigenti di Poste Italiane rispondono alla pensionata che nei giorni scorsi, attraverso il Carlino, ha segnalato presunti disservizi, con corrispondenza varia (tra cui bollette) che non sarebbe stata depositata regolarmente nella cassetta, in un cortile interno rispetto alla strada, ma lasciata all’esterno, finendo in strada o disperdendosi. Da Poste Italiane arrivano rassicurazioni sulla correttezza del servizio offerto. Ma i cittadini continuano a segnalare problemi. Va però segnalato che non tutta la corrispondenza viene consegnata da operatori di Poste Italiane. Ci sono pure altre società di recapito di lettere, pacchi e plichi vari, che operano sul territorio e fanno riferimento ad altre imprese.

Non si esclude, dunque, che i disservizi lamentati dalla signora Sodano e da altri cittadini possano essere riferiti a corrispondenza consegnata in modo inadeguato da altri operatori. Quando vengono segnalati disservizi in merito al ricevimento di lettere e corrispondenza varia, si consiglia prima di verificare quale società è effettivamente incaricata di effettuare la consegna.