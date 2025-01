Il servizio di Unindustria: "Internazionalizzazione con intelligenza artificiale"

Si chiama ’AI Connecting Partner Plus’ il nuovo servizio elaborato e messo a disposizione da Unidustria Reggio Emilia alle aziende associate, dedicato alla ricerca di partner commerciali all’estero attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Un progetto che si focalizzerà su tre macroaree – Europa, Paesi del Golfo e Australia – ampliando così lo spettro delle possibilità di mercato messe a disposizione nel servizio complementare di Connecting partner attivo già da alcuni anni.

Per accedere al servizio – gratuito per gli associati a Unindustria – contattando gli uffici di via Toschi, l’azienda dovrà rispondere a una breve intervista per definire le esigenze e finalizzare la ricerca.

Grazie alle applicazioni dell’intelligenza artificiale sarà quindi possibile affiancare strumenti digitali avanzati ai processi di analisi e pianificazione, favorendo approcci per trasformare la strategia di vendita e potenziare l’espansione internazionale.

L’iniziativa è stata presentata in occasione di un incontro di approfondimento alla presenza di un centinaio di interessati, con illustrazioni di Andrea Musi di Lovemark e di Giacomo Donnarumma di Your Export Studio.

"Lavoriamo nell’era delle interconnessioni globali, stimolate e ridefinite dalle costanti trasformazioni digitali. Alle potenziali criticità di ogni cambiamento – dice Roberta Anceschi, presidente di Unindustria (nella foto) – si contrappongono interessanti opportunità. In questo contesto, l’intelligenza artificiale svetta tra le nuove realtà con cui un’impresa può quotidianamente confrontarsi, ampliando le soluzioni di mercato e assottigliando le barriere geografiche. Con questa consapevolezza abbiamo deciso di finanziare per tutte le nostre aziende associate un progetto di supporto per aumentare la loro rete commerciale, individuando sui mercati esteri nominativi e contatti di buyer, importatori, distributori o fornitori in linea con le esigenze delle aziende richiedenti".