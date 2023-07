"Il servizio mensa funziona malissimo Costi alti e qualità del pasto insufficiente"

Non sembra essere affatto risolta la questione del servizio mensa per i dipendenti dell’Azienda Usl dei distretti di Guastalla e di Correggio, che non dispongono di una mensa interna. "Il servizio – sostiene Ciro Di Cristo, delegato Sgb per la Sanità – continua a funzionare malissimo. Da una parte l’Ausl scarica le responsabilità sulla convenzione stipulata tra Agenzia Regionale Intercent-ER e la società BluBe. Dall’altro lato c’è una ditta aggiudicataria che non sta rispettando le garanzie previste dalla convenzione, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione, mediante il buono pasto elettronico, di un pasto completo o ridotto senza alcuna somma a carico dei dipendenti, che invece troppe volte devono aggiungere soldi di tasca propria. Spesso negli esercizi convenzionati non sono garantite situazioni ben specificate nella convenzione".