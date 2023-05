Il servizio Npia rientra in via Roma. Patrono con l’ex Guardia medica

Il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza (Npia) rientra da oggi nella sua sede di via Roma, a Castelnovo Monti. Era stato trasferito in via temporanea in piazzale Marconi 2, nei cui ambulatori saranno ora di nuovo erogate tutte le attività della Pediatria di Comunità e del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze.

Inoltre domani, San Pancrazio, patrono di Castelnovo Monti, sarà attivata in paese la guardia medica per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta. L’ospedale Sant’Anna e i servizi territoriali del distretto garantiranno le attività d’urgenza come nei giorni festivi. Chiusi gli sportelli Cup-Saub, Centro Prelievi, Servizio Salute Donna, Pediatria Comunità, Ambulatori specialistici, Sanità pubblica e Salute mentale. L’assistenza dei Medici di medicina generale e dei pediatri sarà assicurata dal servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), attiva dalle 8 alle 20 al numero verde 800-231122.

ð 0522 617328.