Il servizio Wireless va in pensione. Disattivato a fine anno

Viene disattivato con la fine di dicembre il servizio Correggio Wireless, avviato quindici anni fa in forma sperimentale dalla ditta Spal, per avere connettività HiperLAN gratuita in zona residenziale – con l’acquisto una tantum di una antenna/ricevitore da installare sul tetto delle abitazioni – e connettività Wifi in zone del centro storico direttamente tramite hotspot. Un servizio che ha continuato a offrire anche nei quindici anni successivi, pur in uno scenario di grande evoluzione tecnologica che l’ha reso via via sempre meno in linea con le necessità di aziende e famiglie.

Ora risultano esserci attive solo alcune decine di utenze, che non riceveranno più il segnale gratuito da inizio 2025. Per venire incontro agli utenti che dovranno aggiornare il sistema di connessione, Comune e Spal forniranno a titolo gratuito, a chi ancora fa uso di Correggio Wireless, un router Wifi portatile, ovvero la "saponetta wifi", con un abbonamento valido per il 2025. Va richiesto all’Urp del Comune, presentando autocertificazione di residenza, la documentazione e il contratto di abbonamento al servizio, entro il 31 gennaio.