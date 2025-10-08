Il Siap: "Nuova caserma della Polstrada è necessaria"

Un sollecito determinato quello della segreteria provinciale di Reggio del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap) riguardo la disponibilità della caserma della Polstrada e l’aumento dell’organico. "La Montagna merita più sicurezza. Pretendiamo l’accelerazione per la Caserma di Castelnovo Monti. Quello che è emerso dai recenti incontri con i Sindaci non è più rimandabile: la nostra montagna ha bisogno di una presenza delle Forze dell’Ordine che sia all’altezza della sua importanza". Così il segretario Siap, Aldo Aragiusto che aggiunge: "Ho incontrato il Sindaco di Castelnovo Monti e in questi giorni ho avuto un colloquio con il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, responsabile per lo sviluppo della montagna e la valorizzazione territoriale con delega alla sicurezza e alla polizia provinciale. Questi incontri sono stati fondamentali per fare il punto, e ora è il momento di agire. Dobbiamo imprimere un’accelerazione decisiva all’apertura della nuova Caserma della Polizia Stradale a Castelnovo Monti".

I sindaci, da Castelnovo Monti a Villa Minozzo, hanno confermato quanto già noto, ossia che per motivi puramente numerici, il controllo del territorio sta venendo meno e che la montagna, non deve essere lasciata sguarnita. "L’apertura della Caserma non è il traguardo – prosegue la nota della Segreteria Siap – ma la partenza. Ci batteremo affinché la struttura venga dotata di nuovo personale, insistendo affinché giungano nuove unità femminili, grazie alle camerate realizzate. Questo per garantire più sviluppo, più sicurezza, più presenza sul territorio, a beneficio sia dei cittadini che dei nostri operatori. Auspichiamo che la spinta che abbiamo dato con questi incontri non si fermi. Per questo, la nostra battaglia continua: a brevissimo avremo un altro colloquio cruciale con le Istituzioni, tra cui il Prefetto e il dirigente del compartimento".