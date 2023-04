Il silenzio è vergogna collettiva

Saverio

Migliari

Il magistrato tira in ballo quasi tutti: sindacati, associazioni imprenditoriali e partiti. Che non sono certo accusati di essere conniventi, ma di non usare la giusta attenzione nel valutare ciò che passa loro sotto gli occhi. Contratti, appalti, nuovi soggetti economici: tutto ciò che porta denaro in dote, deve essere guardato con una attenzione diversa. Paci chiede di disturbarlo, nel suo ufficio in procura, ogni volta che ci sia anche solo un vago sospetto. Non è una caccia alle streghe che si vuole organizzare, ma una difesa a catenaccio che non lasci margini di manovra a chi vuole insidiarsi in un’economia sana per finalità illegali. Noi ci sentiamo di sposare pienamente il suo appello, senza voler puntare il dito su questo o quello. Ma rivolgendoci a chi ha le redini più delicate della città: imprenditori, politici e sindacalisti. Segnalate, segnalate, segnalate. Siamo certi che le vostre attenzioni siano il primo fronte difensivo per la nostra città, che è stanca di dover sentirsi bella ma sbagliata, con la targa infamante di città “più mafiosa del Nord-Italia“. Perché, semplicemente, non lo siamo.