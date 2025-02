Il Sim Carabinieri apre segreteria provinciale a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 26 febbraio 2025 – Il Sim Carabinieri, primo sindacato dell’Arma per nascita e numero di iscritti, ha costituito la segreteria provinciale a Reggio Emilia. Si tratta del primo sindacato dei carabinieri a costituire una segreteria provinciale nel Reggiano. Il congresso si è tenuto martedì pomeriggio alla sala della Fondazione Manodori, a Palazzo del Monte, alla presenza dei segretari nazionali Dino Caputo e Antonio Pirisi, del dirigente nazionale Massimiliano Sottili, del segretario generale regionale Francesco Mutri e del segretario regionale aggiunto Claudio D’Egidio. Sim Carabinieri rappresenta la più grande e solida realtà sindacale italiana in ambito militare, nonché anche unico punto di riferimento per l’area negoziale dirigenti, affermandosi come l’unica associazione professionale a carattere sindacale rappresentativa per questa categoria con oltre il 10% dei dirigenti dell’Arma dei carabinieri iscritti. Con i suoi oltre 14 mila aderenti, di ogni ordine e grado, Sim Carabinieri ha saputo negli anni acquisire professionalità e competenze nei più svariati settori, garantendo così concreto supporto e sostegno a tutti i militari associati in ogni loro difficoltà ed esigenza. Nel corso del congresso è stato eletto il segretario provinciale Mario Napolitano, che verrà coadiuvato dal segretario aggiunto Gennaro Ottieri e dai segretari provinciali Stefano Ceci, Francesco Villani, Leonardo Varesi, Castellone Marilena e Corrado Solarino, nonché da Vincenzo Ruscillo per la specialità dei carabinieri forestali.