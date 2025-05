Il Sim Carabinieri elogia il luogotenente Sias: "Servono riconoscimenti per i negoziatori"

Il sindacato Sim Carabinieri interviene con un apprezzamento pubblico nei confronti dei luogotenente Antonello Sias, che nel ruolo di negoziatore del nucleo investigativo dell’Arma reggiana, l’altra mattina – come già riportato e documentato ieri dal Carlino – è intervenuto con i colleghi della caserma locale, a Correggio, per dissuadere un uomo apparentemente intenzionato a compiere un insano gesto. Il soggetto infatti, di fronte alle operazioni di pignoramento della sua abitazione, era salito sul tetto dell’edificio con l’intenzione di farla finita.

Solo dopo una lunga trattativa tra il sessantenne e il negoziatore dell’Arma, la situazione si è risolta in modo positivo, mentre a poca distanza si erano mobilitati sia i vigili del fuoco che i soccorsi sanitari.

Il Sim Carabinieri ha voluto sottolineare l’importanza della specializzazione del negoziatore, per il suo "più ampio contenuto tecnico", che necessita un giusto riconoscimento economico o indennitario, per altro già attribuito ai negoziatori di polizia di Stato e polizia penitenziaria. Il sindacato ritiene equo estendere ai negoziatori dell’Arma forme di riconoscimento economico e contrattuale "adeguate al ruolo e alla responsabilità che quotidianamente affrontano, con grande spirito di servizio e dedizione assoluta alla tutela della vita umana, così come già avviene per i negoziatori delle altre forze di polizia".