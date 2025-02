Il sindacato dei carabinieri: "I colleghi non sono soli"

Il Sim Carabinieri, primo sindacato dell’Arma per anni di attività e per numero di iscritti, ha costituito la segreteria provinciale a Reggio Emilia. Si tratta del primo sindacato dei carabinieri a costituire una propria segreteria provinciale nella realtà reggiana. Il congresso si è tenuto martedì pomeriggio alla sala della Fondazione Manodori, a Palazzo del Monte, alla presenza dei segretari nazionali Dino Caputo e Antonio Pirisi, del dirigente nazionale Massimiliano Sottili, del segretario generale regionale Francesco Mutri e del segretario regionale aggiunto Claudio D’Egidio. Sim Carabinieri rappresenta la più grande e solida realtà sindacale italiana in ambito militare. Con i suoi oltre 14mila aderenti, di ogni ordine e grado, Sim Carabinieri ha saputo negli anni acquisire professionalità e competenze nei più svariati settori, garantendo così concreto supporto e sostegno a tutti i militari associati in ogni loro difficoltà ed esigenza.

A guidare il Dipartimento affari giuridici, comparto ritenuto basilare per la tutela degli operatori delle forze dell’ordine, è il dottor Giuseppe Milano, maresciallo maggiore in servizio a Reggio: "Non posso che essere soddisfatto dei numerosi risultati ottenuti, di cui molti colleghi hanno potuto direttamente beneficiare, soprattutto nell’ambito della consulenza legale e sul piano della tutela disciplinare. Settori che spesso costringono molti colleghi a dispendiose spese legali, ponendoli in condizioni di profondo disagio e isolamento, talvolta – dichiara il rappresentante del Sim – solo per aver adempiuto ai propri doveri in una professione sempre più complessa da gestire". Il maresciallo Milano ha poi aggiunto: "È anche per tali ragioni di tutela che proprio il mese scorso, come dipartimento, abbiamo depositato una proposta normativa, nell’ambito del Ddl sicurezza tuttora in fase di analisi presso le istituzioni parlamentari, per introdurre il nuovo reato di ‘Fuga Pericolosa’ all’interno dell’ordinamento giuridico, per colmare un vuoto legislativo ormai inaccettabile".

Nel corso del congresso è stato eletto il segretario provinciale Mario Napolitano, che verrà coadiuvato dal segretario aggiunto Gennaro Ottieri e dai segretari provinciali Stefano Ceci, Francesco Villani, Leonardo Varesi, Marilena Castellone e Corrado Solarino, nonché da Vincenzo Ruscillo per la specialità dei carabinieri forestali.