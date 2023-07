"Il sindacato sbaglia, la convenzione è rispettata"

Arrivano risposte alle considerazioni del sindacato Sgb sui servizi sostitutivi di mensa con buoni pasto per i dipendenti dell’Azienda Usl attivi nei distretti di Correggio e Guastalla, dove non sono aperte mense aziendali interne.

"Riteniamo che la presa di posizione del sindacato – dichiara Paolo Sturbini, direttore generale di BluBe, la società che gestisce il servizio – non consideri correttamente ruoli e responsabilità connessi alla gestione dell’attività sostitutiva della mensa, per l’assenza di un servizio di mensa interna".

"Nei due distretti della Bassa - prosegue Sturbini - il servizio fornito da BluBe è regolarmente attivo e rispetta i criteri previsti dalla convenzione, consentendo ai dipendenti della Azienda sanitaria locale di poter usufruire di una rete di locali convenzionati di pasti completi e ridotti, coi menù stabiliti nella convenzione, senza alcuna somma a carico dei dipendenti. Peraltro, BluBe nei distretti di Correggio e Guastalla, proprio per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, ha messo a disposizione un numero maggiore di locali con menù completi e ridotti. E pure ulteriori locali in cui è possibile utilizzare il buono pasto con una piccola integrazione per avere accesso ad una varietà maggiore di menù".

"E’ probabile che questa offerta molto articolata di locali e di menù, peraltro prevista dalla convenzione, abbia generato un’errata percezione del servizio in quanto, contrariamente a quanto indicato dal sindacato, ci sono un numero di locali superiore a quelli previsti dalla convenzione che erogano i pasti completi e ridotti - conclude il direttore generale di BluBe - senza alcuna richiesta di integrazione a carico dei dipendenti".

a.le.