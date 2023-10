Il sindacato Sgb denuncia l’Ausl: "Gravi irregolarità nello sciopero"

"Ancora irregolarità aziendali in materia del diritto di sciopero". Il sindacato Sgb accusa l’Ausl in merito allo sciopero generale dello scorso 20 ottobre. "Per l’ennesima volta evidenziamo gravi irregolarità rispetto alle norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati – si legge in una lunga nota del sindacato generale di base – Anzittutto si segnala l’inadempienza rispetto al termine dei 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero entro cui un’amministrazione erogatrice di servizi essenziali è obbligata a dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate. Rispetto allo sciopero del 20 ottobre, l’Ausl di Reggio ha ottemperato all’obbligo soltanto il 19 ottobre, ossia un giorno prima".

E ancora: "Ma soprattutto, come già accaduto altre volte, l’Ausl di Reggio è stata inadempiente rispetto al fatto che è in capo al datore di lavoro il dirittodovere di individuare lei dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro cinque giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di ‘esonero dallo sciopero’, ovvero di recarsi in servizio il giorno stesso. Sono diverse le segnalazioni delle lavoratrici e dei lavoratori da più unita operative di mancato contingentamento".

Poi il j’accuse: "E anche quando è stato espressamente chiesto l’elenco del personale contingentato, i responsabili, sul mancato adempimento, si sono giustificati adducendo una minore rilevanza del sindacato Sgb che ha proclamato lo sciopero. A qualcuno è stato detto, anche con toni minacciosi, che solo gli iscritti a Sgb avrebbero potuto scioperare. Queste sono falsità gravi che non si addicono ad un’azienda che si dice aperta al confronto".

Il sindacato Sgb annuncia che "a tutela della nostra azione nonché dei lavoratori che presentiamo, abbiamo deciso di dare mandato ai nostri legali di valutare tutte le azioni più opportune da porre in essere affinché nell’Ausl di Reggio sia sempre garantito a tutti l’esercizio del diritto di sciopero. Invitiamo i lavoratori dell’Ausl a segnalarci tutti gli illeciti in materia di diritti sindacali. Siamo pronti a dare una bella lezione di democraticità a chi pensa di imporre arrogantemente il proprio autoritarismo negli ambienti di lavoro".