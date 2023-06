Il sindacato Snami: "Fusione automediche, intervenga la Regione"

La riduzione delle automediche nel Reggiano, in particolare l’accorpamento tra Guastalla e Correggio con sede a Novellara, non trova d’accordo il sindacato dei medici Snami: "E’ una pura questione monetaria e non di tutela della salute per i pazienti critici che meritano uguale diritto di accedere alle cure. Mentre si vuole spendere un patrimonio per i cosiddetti Cau voluti dalla Regione per assistere le piccole problematiche, per i casi a rischio di vita la politica dell’Ausl reggiana prevede il raddoppio del bacino di utenza (fino a 150 mila cittadini) a carico dell’automedica associato a una disponibilità a singhiozzo delle ambulanze". Il sindacato parla di "scelta inaccettabile". E chiede l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, "che appena pochi giorni fa ha ricordato l’efficienza del sistema come ora strutturato, dichiarando tempi di soccorso relativi, che oggi non possono che peggiorare". Da segnalare pure come l’automedica con sede a Novellara non consentirà partenze immediate nei trasferimenti sanitari assistiti dall’ospedale di Guastalla, con potenziali ritardi nel servizio.