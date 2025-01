Il sindaco a muso duro: "Provocazioni gravissime. Siamo fieri antifascisti"

"Le parole di Roberto Fiore sono provocazioni, per noi l’antifascismo non passa mai di moda". Non si fa attendere la replica del sindaco di Reggio, Marco Massari al leader di Forza Nuova che ieri mattina ha annunciato di voler aprire più sedi tra città e provincia reggiana.

"Propagandare la fine della transizione ecologica, la cancellazione dei diritti delle persone, una visione unidirezionale della famiglia e di molti altri fenomeni non è accettabile – ha detto il primo cittadino tramite una nota inviata dal municipio – Così come è assurdo e grave parlare di ‘legami tra Pd e ‘ndrangheta’ o della necessità di ‘pulizia’; di chi ha gestito la nostra città. Invettive che vanno rispedite al mittente perché prive di qualsiasi logica e di qualsiasi riscontro".

Massari poi ribadisce la posizione del consiglio comunale che nelle scorse settimane, dopo l’annuncio di Fiore – aveva approvato una mozione contro l’apertura della sede di Fn. E per il quale il leader politico aveva ha querelato i 22 consiglieri che hanno approvato il documento (ossia la coalizione di centrosinistra, M5s compreso oltre a Coalizione Civica) più il sindaco stesso che gode di diritto di voto in Sala del Tricolore: "Il consiglio comunale ha espresso una posizione, come tante volte ha fatto in passato, per esprimere profonda preoccupazione per il possibile approdo in città di un’associazione che utilizza parole, simboli e icone che rimandano al periodo più buio della nostra storia. La tradizione democratica della nostra città, città medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, va preservata e difesa da chi ostenta l’adesione a valori lontani dal nostro modo di vivere. Siamo orgogliosamente antifascisti, confortati in questo dalla nostra Costituzione, e per quanto ci riguarda l’antifascismo non passa mai di moda".

Infine risponde ancora a Fiore: “Così come non passano di moda le leggi Scelba e Mancino, che Fiore ritiene non abbiano più senso. La prima introduce il reato di apologia di fascismo, la seconda sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan che incitano all’odio, alla violenza, alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Sono capisaldi della nostra democrazia, da proteggere dagli attacchi di chi non ha a cuore il nostro ordinamento, i principi costituzionali, il nostro Paese e le nostre città", conclude Massari.

dan. p.