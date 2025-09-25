Il sindaco all’inaugurazione della nuova Life Fit

È rivolto al futuro lo sguardo della ‘Life Fit’ di Canossa, la palestra che sabato ha presentato gli spazi rinnovati e il nuovo corso che da ‘In forma per la vita’ evolve in ‘Life Fit – Feeling Good’.

Gli ampi locali situati in via del Conchello 9 hanno ricevuto la visita del sindaco Luca Bolondi che ha salutato Luca Gandolfi e Beatrice Cavatorta, storici gestori dell’attività, affiancati in estate da Andrea Margini, nuovo socio ed ex cestista di ottimo livello.

Il primo cittadino ha elogiato lo sforzo profuso per mettere l’attività sportiva - e in generale il benessere a 360 gradi - sempre più al centro della comunità, guardando favorevolmente alla sinergie create con tante realtà locali.

Sono infatti state annunciate le collaborazioni con Sampolese Basket e Bibbianosanpolo per la preparazione atletica. I clienti più affezionati sono stati premiati con un attestato personalizzato ‘Perché ognuno di voi è parte fondamentale del nostro percorso: siete il cuore pulsante di questa realtà e la nostra famiglia è aperta a chi crede nello sport, nella crescita e nella condivisione’ il pensiero ribadito attraverso i canali social.

Alla cerimonia hanno preso parte anche Fabio Mistrali, presidente del comitato di Canossa della Croce Rossa Italiana e Alessandro Mennillo, presidente Avis di San Polo d’Enza.

f.p.