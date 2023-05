Il sindaco Angeli: "Undici anni fummo noi ad essere aiutati Non potevo non partire"

Tra i volontari in Romagna a spalare fango, anche il sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, proprio nell’undicesimo anniversario del terremoto in Emilia, quando nell’emergenza arrivarono aiuti pure dalla popolazione romagnola. Nei giorni scorsi dal municipio lo avevano annunciato: "Stiamo preparando iniziative per la Romagna". E l’azione è iniziata. A Cesena il primo cittadino reggiolese ha dato una mano a ripulire la città, con altri volontari. "Oggi non potevo non essere qui, accanto agli amici romagnoli, per dare quella speranza che ha permesso anche a Reggiolo, nel momento dello sconforto, undici anni fa, di rialzare la testa e guardare a un nuovo futuro. Sono stanco ma contento di aver dato un piccolo contributo. Nel 2012 proprio la macchina della solidarietà e del volontariato ci ha permesso di rialzarci".

E anche oggi, proprio a Reggiolo, prosegue un evento legato al motoraduno della Compagnia del Porto, al parco di Salici, con il ricavato che sarà destinato direttamente alle popolazioni alluvionate della Romagna.

Antonio Lecci