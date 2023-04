Il sindaco applaude i pizzaioli: "Generosità per nulla scontata"

"Il gesto di Simona e Nino è molto significativo e per nulla scontato". Il sindaco di Albinea, Nico Giberti, ringrazia i titolari della ‘Bottega della pizza’ di Botteghe, Nino Castrovinci e Simona Giambisi, per la loro iniziativa benefica. Il 26 aprile, come riferito ieri, sarà l’ultimo giorno di lavoro dei coniugi nella pizzeria d’asporto che gestiscono da 13 anni. I titolari regaleranno pizze agli ospiti di Casa Cervi e Casa Betania oltre all’incasso della serata devoluto alla Croce Verde di Albinea. "Hanno dimostrato grande generosità e un forte legame con la comunità in cui hanno lavorato", dice Giberti che ha donato ai coniugi un libro fotografico con gli scatti più significativi del comune e l’aceto balsamico tradizionale prodotto nell’acetaia comunale di Villa Tarabini.