Il sindaco: "Cantiere Matteotti, al lavoro per risolvere i problemi"

"Al Cantiere Matteotti io non ci tengo tanto ma tantissimo. Mi sto muovendo per trovare uno spazio definitivo, un capannone industriale, dove ospitare la lavorazione del film, e intanto per riuscire a rinnovare per altri tre mesi l’affitto dello spazio dove stanno girando ora". Così il sindaco Fausto Torelli risponde ad attori e maestranze che con il regista reggiano Riccardo Manfredi (CineVillon) stanno lavorando da mesi alla realizzazione del film sullo statista Giacomo Matteotti, assassinato dal fascismo.

Il 15 luglio scade l’affitto dello stabile - in questi giorni torrido - dove è allestito il set e si trovano magazzini e laboratori. Una situazione di incertezza, che rende il lavoro pesante. "Basta promesse, rinvii e soluzioni temporanee. Torelli deve dirci rapidamente se ha intenzione o no di trovarci una sede, e dove. Vuole o no concederci in uso il magazzino ex coop?", fanno sapere. Il sindaco replica: "Ho una grande fiducia in Manfredi. A Montecchio abbiamo la fortuna di avere un regista con un modo nuovo di concepire la cinematografia. Sto lavorando per trovare una soluzione definitiva, che deve avere certe caratteristiche". Torelli aggiunge di aver di recente visitato i luoghi di vita di Matteotti: "Sono andato a Fratta Polesine e a Pontegrotto. L’anno prossimo è il centenario dell’omicidio, i Comuni stanno organizzando un programma molto importante, e in quel contesto vorrei fosse presentato il nostro film".