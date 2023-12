Il sindaco Daviddi ci riprova: "Mi ricandido alle elezioni"

"È con grande entusiasmo e senso di responsabilità che annunciamo la ricandidatura del sindaco Giuseppe Daviddi alle prossime elezioni comunali del 2024".

La lista di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’ lancia ufficialmente la campagna elettorale per la rielezione del sindaco uscente, in quella che si delinea come una sfida a due con Giuseppe Berselli, il candidato Dem già annunciato il mese scorso. Una scelta scontata e prevedibile, visto l’ottimo lavoro svolto da Daviddi negli ultimi 5 anni – al netto di ben tre assessori ‘saltati’ durante la legislatura - dopo la sorprendente (all’epoca) vittoria contro Alberto Vaccari, sconfitto al ballottaggio nel 2019. "La nostra squadra continuerà nel suo impegno incondizionato, portando avanti un’azione civica profondamente radicata nei valori fondamentali della comunità, al di sopra di qualsiasi affiliazione politica nazionale – prosegue nella nota la lista casalgrandese, prendendo ancora una volta le distanze da chi li identifica come vicini al centrodestra -. Una libertà che condividiamo con tutti i cittadini, garantendo apertura, ascolto e confronto; con questa ricandidatura, intendiamo portare avanti il progetto di un futuro sostenibile ed inclusivo: una visione che costituisce l’anima della nostra iniziativa civica e un viatico per le future amministrazioni".

Daviddi, secondo i sondaggi più o meno ufficiali in possesso delle due fazioni, parte nettamente favorito contro lo sfidante principale, quel Giuseppe Berselli rilanciato dal Pd locale dopo quasi 20 anni: le ultime notizie ‘politiche’ risalivano infatti a fine anni ’90 e inizio 2000, prima come vicesindaco della lista Branchetti e poi come assessore. Ma il desiderio di tornare alla ribalta, supportato dal deputato ed ex primo cittadino casalgrandese Andrea Rossi, ha riportato in auge la sua figura. In questo duello un ruolo importante potrebbe ritagliarselo il Movimento 5 Stelle che non ha ancora sciolto le proprie riserve: "La nostra intenzione è presentare una lista – le poche parole di Giorgio Bottazzi, candidato nel 2019 e poi consigliere -. Se con un nostro rappresentate o all’interno di una colazione non siamo ancora in grado di dirlo. A gennaio decideremo". Al momento l’opzione più quotata sembra comunque il sostegno al Pd di Berselli.

Stefano Chiossi