Il sindaco: "Degrado al cimitero? Noi non c’entriamo"

Loculi vuoti ma coperti in modo approssimativo, tombe danneggiate, croci spezzate, coperture che svolazzano alla minima folata di vento… Una situazione di "degrado" viene segnalata da alcuni cittadini al cimitero di Meletole, a Castelnovo Sotto, già in passato al centro di alcune polemiche in merito alla manutenzione garantita alla struttura pubblica. E anche nei paraggi non mancano situazioni di degrado, tra vecchi ruderi spesso usati come deposito di rottami e rifiuti di ogni tipo. "Per quanto riguarda la manutenzione – risponde il sindaco del paese, Francesco Monica – abbiamo realizzato alcuni interventi, per le aree di nostra competenza. Per tombe e loculi, se assegnati, la competenza della manutenzione è dei titolari delle concessioni. In alcuni casi siamo comunque intervenuti in modo autonomo per far fronte ad alcune situazioni. Anche per le condizioni di degrado segnalate nei pressi del cimitero, ma in aree esterne alla struttura, si tratta sempre di zone di competenza di privati, non del Comune. Quando rifiuti e depositi di rottami si trovano in area pubblica cerchiamo di intervenire in modo diretto, ma se si tratta di spazi di competenza di realtà private, cittadini o associazioni, non spetta a noi l’intervento diretto, se non con ordinanze specifiche in caso di potenziale pericolo o emergenza".