Il sindaco di Cadelbosco Sopra Bellaria non si ricandida: ecco perché

E’ destinato a cambiare il sindaco di Cadelbosco Sopra dopo le elezioni del 2024. Il primo cittadino in carica, Luigi Bellaria, ha infatti deciso di non ricandidarsi. "Il Pd mi ha chiesto la disponibilità a ricandidarmi alle prossime elezioni amministrative, ma ho deciso di rinunciare. Le motivazioni di questa decisione non sono politiche ma personali. L’impegno da sindaco ha tolto molto tempo alla mia famiglia e ho deciso che è il momento di tornare ad essere più presente per i miei cari. Ci tengo a sottolineare che la mia mancata ricandidatura non ha nulla contro il partito cui appartengo, anzi: sarò a disposizione, se mi verrà chiesto un contributo di esperienza, per partecipare al percorso di scelta del nuovo candidato a sindaco di Cadelbosco Sopra. Ma ora restano ancora sette mesi di lavoro davanti a noi".