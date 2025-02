Il sindaco di Novellara Zarantonello: "Che questo trauma sia l’ultimo"

C’è anche il Comune di Novellara costituito parte civile nel processo per l’omicidio di Saman Abbas. E l’ente pubblico locale ha intenzione di seguire in modo diretto anche il processo d’appello per una vicenda "che resta una ferita aperta per la nostra comunità".

"L’amministrazione novellarese – dichiara il sindaco Simone Zarantonello – da anni ha avviato percorsi per inclusione e integrazione delle comunità migranti: percorsi di cittadinanza attiva, di conoscenza e di relazioni necessarie per accrescere la consapevolezza necessaria a riconoscere e segnalare in modo preventivo possibili episodi di violenza. In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Saman il Comune ha attivando un fondo a lei dedicato per promuovere percorsi culturali, formativi e lavorativi, la cultura dell’emancipazione, della parità, dei diritti e dell’integrazione, contro le minacce e la violenza alle donne".

È stato possibile organizzare un primo corso di formazione sulla violenza di genere e prevenzione dei matrimoni forzati, a cui hanno preso parte assistenti sociali, mediatori culturali, dipendenti comunali, agenti di polizia locale. E nei prossimi mesi partirà un secondo corso per insegnanti, mediatori culturali, assistenti sociali, educatori… sull’importanza della scuola come luogo fondamentale in cui individuare situazioni di potenziale violenza ed emarginazione.

"Negli ultimi anni – aggiunge il sindaco – centinaia di donne hanno partecipato ai corsi di italiano a loro dedicati con supporto del servizio di babysitter, a corsi creativi di socializzazione come il cucito, la ceramica, la scrittura, l’uncinetto o la cucina. Diverse, inoltre, le proposte di formazione per l’accrescimento delle conoscenze informatiche e delle competenze propedeutiche ad un inserimento lavorativo. La vicenda di Saman è stato un trauma terribile per tutta la nostra comunità e sulla vicenda farà luce il tribunale. Nostro compito, come amministratori, è quello di continuare a lavorare ogni giorno per creare le condizioni per fare in modo che questo trauma sia anche l’ultimo".