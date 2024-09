Il sindaco di Ventasso sgrida gli automobilisti: "Parcheggiate bene"

"Non possiamo perdere la fermata del autobus a Cerreto Alpi", così il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti sui social richiama il comportamento di alcuni abitanti del paese invitandoli a parcheggiare correttamente le auto nel piazzale antistante il circolo sportivo di Cerreto Alpi dove spesso invadono gli spazi vietati, rendendo difficoltose le manovre dell’autobus che proprio lì fa capolinea. "Il comportamento di alcuni automobilisti rischia di far cancellare la fermate dei bus di linea nel piazzale perché, spesso, non viene rispettato il divieto di sosta negli orari indicati e gli autisti dei bus quotidianamente si trovano in difficoltà nel fare manovra".

s.b.