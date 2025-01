Il sindaco dona la Costituzione a due nuove italiane

Due nuove reggiane simbolo. Najat Lakouira e Nilufa Akter Urimi, nate rispettivamente in Marocco e Bangladesh, sono ufficialmente italiane. Alle due donne è stata infatti conferita la cittadinanza in Sala del Tricolore, proprio durante la celebrazione della festa della bandiera. A conferirle, il sindaco Massari tra la lettura di diritti e i doveri e i giuramenti. Alle due neo cittadine è stato consegnato anche un racconto inedito dello scrittore Giorgio Falco (il quale ha dovuto dare forfait della sua presenza ieri). Poi è stato il momento degli studenti delle scuole medie Manzoni (2ª C) e Aosta (3ª A e D), ai quali è stata donata una copia della bandiera e la Costituzione. "Abbiamo voluto dare un significato concreto ai valori di democrazia, libertà, solidarietà, inclusione e pace espressi nella nostra Bandiera con il conferimento di due nuove cittadinanze – ha detto Massari – essere qui è il segno di quanto sia importante per noi e per voi, futuri nuovi cittadini, il giuramento che vi state accingendo ad esprimere". Il sindaco ha continuato poi il suo ragionamento sulla bandiera, simbolo indiscusso della nostra patria, sottolineando come questa rappresenti i valori fondanti della Repubblica: uguaglianza, libertà e solidarietà. "La città di Reggio è orgogliosa e riconoscente per la vostra scelta di adesione alla nostra comunità ed ai valori su cui si è costruita", ha concluso Massari, rivolgendosi alle due donne.

e. b.