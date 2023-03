Il sindaco e la giunta fanno il punto con i cittadini

Il nuovo Palasport, la tangenziale, ma non solo. Oggi alle ore 20.30 il sindaco Fausto Torelli (foto) con i suoi assessori incontrano nella Sala della Rocca i cittadini per fare un bilancio di mandato sull’attività svolta in questi anni, con un focus particolare sulle opere pubbliche. Non sarà una presentazione a senso unico: i montecchiesi potranno infatti, in successivo dibattito, avere un confronto diretto e costruttivo con gli amministratori. La serata sarà articolata su tre tematiche principali: le scuole, quindi la costruzione del nuovo palazzetto dello sport (il cui cantiere ha avuto i noti problemi a procedere, con i costi dell’opera che sono cresciuti con il passare del tempo e l’inaugurazione prevista nel settembre di quest’anno, che invece è slittata avanti di svariati mesi). Si parlerà anche dei non meno importanti interventi sugli edifici della scuola primaria "De Amicis" e della succursale "Zannoni", ed anche della nuova scuola dell’infanzia statale "Giuffredi". Poi si passerà alle questioni inerenti la viabilità, tratteggiando gli interventi in centro storico (ed in particolare in Via De Amicis), con l’amministrazione che farà il punto sullo stato delle tangenziali, in particolare della bretella di collegamento tra la Sp 12 per San Polo e la Sp 28 per Parma. Infine il confronto verterà sui temi sociali e ricreativi: l’importante intervento relativo alla ristrutturazione del complesso dell’Ex Macello egli ulteriori lavori al Parco Enza. Per chi non potrà essere presente, sarà comunque possibile seguire la diretta sul canale YouTube del Comune "Il Sindaco e i Cittadini".

Francesca Chilloni