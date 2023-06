Il sindaco: "Faremo il possibile per aiutare la squadra di basket"

Era già capitato a Guastalla, con l’assenza di un palasport adeguato che, negli anni scorsi, aveva impedito alla locale società di basket di ambire a campionati di maggior livello. Ora accade a Novellara, con la locale società di pallacanestro che non dispone, in loco, di un palasport a norma. E il rischio di ridimensionare le ambizioni sportive è molto alto.

"Da parte del Comune – spiega il sindaco Elena Carletti – non c’è solo la volontà politica di costruire un nuovo palasport, ma anche l’acquisizione dell’area, il finanziamento del progetto esecutivo, l’accantonamento di un milione di euro a bilancio e 3,1 milioni di mutuo ottenuti dal Credito sportivo. Ma i forti aumenti delle materie prime ed i rincari energetici hanno stravolto il mercato delle costruzioni, creando problemi a tanti cantieri pubblici. Una situazione che ha portato il costo del nuovo palasport a sfiorare i 7 milioni rispetto ai 4,5 preventivati inizialmente. Stiamo facendo di tutto per reperire i finanziamenti aggiuntivi. E stiamo cercando di trovare un impianto adeguato per poter far disputare la serie C Gold alla società di Novellara".